Didimli vatandaşların sağlığını korumak adına çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamında Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde, kasa ve reyonlarda yapılan yanlışlıkları, etiket uyumsuzluklarını ve son kullanma tarihi geçen ürünlerin denetimlerini gerçekleştirdi.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Zabıta ekiplerimiz ilçemiz genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde, etiket uyumsuzluğu, son kullanma tarihi ve hijyen hususlarında denetim gerçekleştirdi. Halkımızın sağlığını korumak için denetimlerimiz belirli bir periyot çerçevesinde devam edecek” ifadelerine yer verdi.