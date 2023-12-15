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Egeli balıkçıların 11 aylık ihracatı 1 milyar doları aştı

Zabıta ekiplerince zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde 3 işletmeye 12 adet tutanak tanzim edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz kent genelinde denetimlerini sürdürecek.” ifadelerini kullandı.

Didimli vatandaşların sağlık lı ve güvenli bir kentte yaşamlarını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genel inde bulunan zincir market lerde denetim çalışmaları gerçekleştirdi.

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