Didimli vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir kentte yaşamlarını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan zincir marketlerde denetim çalışmaları gerçekleştirdi.
Zabıta ekiplerince zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde 3 işletmeye 12 adet tutanak tanzim edildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz kent genelinde denetimlerini sürdürecek.” ifadelerini kullandı.