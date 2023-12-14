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26 Kasım’da 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiren TİNGADER Aydın Şubesi Başkanı seçilen Arif Kunur ve yönetim kurulu üyeleri Erdal Demir, Levent Sabancı, Selva Demirci Hulusi Genişoğlu, Gürcan Çapar’ı Nazilli ziyaretinde Başkan Özcan makamında ağırladı.

Nazilli Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Engin Tulumbacı’nın eşlik ettiği ziyarette internet gazeteciliğinin günümüzdeki yeri, TİNGADER’İN kuruluş amacı faaliyetleri misyonu gibi konular üzerine konuşularak karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu.

TİNGADER Aydın Şube Başkanı Arif Kunur; şuan 70 ilin üzerinde yapılanmamız var. En kısa sürede 81 ilde dernekleşme sürecini tamamlayacağız. Basın ve basın emekçilerinin kurumsallıkları özlük hakları ve yaşadıkları bir çok olumsuzluğun minimuma indirilmesi için yoğun bir mücadele vereceğiz. Çünkü basın dünyanın 4. gücüdür. Bu bağlamda her bir basın emekçisi değeri hesaplanamayacak kadar kıymetlidir. Genel sorun ve işleyişlerinin dışında TİNGADER Aydın Şubesi olarak bu alanda ihtisas sahibi kişiler ile sahada bizzat tecrübe ederek öğrenmiş kişilerin birbirlerine katkı sağlamaları, hizmet içi eğitimlere destek, gelişen teknoloji ve çağa mesleğimiz üzerinden katkı sağlamak, korsan haber/habercilik ile meslektaşlarımızın kimliklerine verilen zararların önüne geçmek için yerelden genele yola çıkmış bulunuyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan destek veren herkese ve bugün basına her zaman destekleriyle katkı sağlayan, yanımızda olan Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.

Başkan Özcan TİNGADER Aydın Şubesi ziyaretinde; kıymetli ve zor bir iş yapıyorsunuz. Basın mecrası çok önemli. Elimizden geldiğince sizlere sektöre destek olmaya çalışıyoruz. TİNGADER’İN oluşumunu yakından takip ediyorum, 1. Olağan Genel Kurulunuzun hayırlı olmasını diliyorum . Yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum “ ifadelerine yer verdi.