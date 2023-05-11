Didim Belediyesi’nin katkılarıyla, Didim Kültür ve Sanat Derneği (DİKSAD) tarafından 'Bir Başka Bahar' isimli konser gerçekleşti. Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserin sunumunu Hatice Kum gerçekleştirirken, konserin şefliğini de Saliha Aygün üstlendi. DİKSAD korosu ve sanatçılar tarafından seslendirilen birbirinden güzel şarkılar, Didimliler tarafından büyük beğeni topladı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konser, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci’nin sanatçılara çiçek takdimi ile sona erdi.





Konsere; Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, STK ve siyasi parti başkanları ve Didimli sanatseverler katıldı.