Aydın’da her geçen gün gelişen sağlık hizmetleri hastalara umut vermeye devam ederken, il genelinde 49 ambulans ve 3 motorize ambulans ekibi hizmet veriyor. Bu çerçevede Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 yılı acil sağlık hizmetleri verilerini açıkladı. Aydın İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde il genelinde 52 ekip ve 609 personel 7/24 aralıksız hizmet verirken, 2022 yılında acil sağlık ekipleri toplamda 122 bin 81 vakaya hizmet verdi. Bu süre içerisinde ise ekipler toplamda 3 milyon 377 bin 174 kilometre yol yaptı.





Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “İl Sağlık Müdürlüğümüz Aydın İl Ambulans Servisi Başhekimliğimiz 49 ambulans ekibi ve 3 motorize ambulans ekibi olmak üzere toplam 52 ekip, 609 personelle 7/24 aralıksız hizmet vermeye devam etmektedir. 2022 yılında toplam 122 bin 81 vakaya hizmet veren, bu süre içerisinde de 3 milyon 377 bin 174 kilometre yol yapan acil sağlık hizmeti ambulansları şehrimize özveriyle hizmet vermektedir. 2023 yılının ilk 3 ayında ise 25 bin 886 vakaya hizmet verilmiş, 678 bin 86 kilometre yol yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.