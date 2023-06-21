Türkiye genelinde okulların yaz tatili dönemine girmesi ile birlikte milyonlarca öğrenci karnelerini aldı. Didim’de yaşayan binlerce çocuğa en güzel karne hediyesi Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’dan geldi. Başkan Atabay’ın talimatı ile Didim Belediyesi tarafından, çocuklara yönelik çocuk festivali organize edilecek. 21-22 Haziran tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek festival kapsamında, yayınevleri, atölyeler, gösteriler ve birbirinden eğlenceli sahne performansları gerçekleştirilecek.

Tüm çocukları festivale davet eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Sevgili çocuklar, tüm sene emeklerinizin karşılığı olarak en güzel karne hediyesi bizden. Festival kapsamında, birbirinden eğlenceli sahne performansları, atölyeler ve gösteriler sizleri bekliyor. 21-22 Haziran tarihlerinde Cumhuriyet Kent Meydanı’nda buluşalım.” İfadelerini kullandı.