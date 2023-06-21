Güvercinada Platform’da düzenlenen söyleşide yazar ve yoga eğitmeni Bora Ercan, yoga ve meditasyon hakkında merak edilenleri cevapladı.

Kuşadası’nın simgesi olan Güvercinada, kültür, sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kent Konseyi Sağlık ve Spor Meclisi tarafından Dünya Yoga Günü dolayısıyla Güvercinada Platform’da yoga söyleşisi düzenlendi. Kuşadalılar tarafından yoğun ilgi gören söyleşiye Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver de katıldı. Moderatörlüğünü Betül Acar Duyar’ın yaptığı söyleşide yoga eğitmeni Bora Ercan ile Kuşadalılar bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren söyleşide, yogaya başlangıç aşaması, yoga eğitmenliği, nefes egzersizinin önemi gibi konular hakkında soruları cevaplayan Bora Ercan, yoğun istek üzerine katılımcılara meditasyon egzersizi yaptırdı. Etkinliğin sonunda Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, yoga eğitmeni Bora Ercan’a çiçek verirken, katılımcılara da katılım belgesi takdim etti.