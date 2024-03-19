Demokrat Parti (DP) Efeler Belediye Başkan Adayı Hasan Dinçer’in mahalle ziyaretlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, Efeler ilçe Başkanı Muzaffer Yılmaz’da eşlik etti.

Mahalle ziyaretlerinde yaptığı konuşmasında, “Bizim başkanlığımızda Çeştepe ve Tepecik Mahalle Muhtarımız adeta bir Belediye Başkanı gibi hizmet edecekler çünkü biz kendilerini kanunların verdiği en geniş yetkilerle donatacağız” dedi.

“İYİ Parti’li Mehmet Fatih Atay’a tepki”

Çeştepe ve Tepecik’te oturan vatandaşlar İYİ Parti Adayı ve mevcut Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a tepki gösterdiler. Mahalle halkı ilgisizlikten ve yeterince hizmet alamamaktan yakındı. “Geçen seçimde CHP Adayı olarak karşımıza geçen Atay’ın “Kazanınca her ay buraya geleceğim” sözünü hatırlatan vatandaşlar, kendisinin hem gelmediğini hem de buraları unuttuğunu ve bizlerin oylarıyla seçilerek o koltuğa oturdun ve şimdi parti değiştirdin” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

“Çeştepe ve Tepecik cazibe merkezi olacak”

Başkan Adayı Dinçer konuşmasını şöyle sürdürdü, “Aydın’da doğdum ilk, orta ve lise eğimimi Aydın’da tamamladım. Yüksek eğitimim için Aydın dışına çıktım. İnşaat mühendisiyim, 25 yıldır Aydın’da inşaat sektöründe baba mesleğimizi sürdürüyorum. Siyasette yeni bir yüzüm. Ama Demokrat Parti ailesinden gelen biriyim. Rahmetli dedem ve adını gururla taşıdığım Hasan Dinçer 1946 yılında Demokrat Parti’nin ilk milletvekillerindendi. Dedem Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı. Yaklaşık 16 yıl aziz milletimize hizmet etme şerefine nail oldu. Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal beyin taktir ve teveccühleriyle Efeler Belediye Başkan Adayı olarak karşınızdayım. Benim ve Meclis Üyelerimin siyasi geçmişi olmadığından ve daha önce hiç siyasetle uğraşmamış bir ekibiz. 9 tane mühendis arkadaşımız var ekibimizde 2 tane İnşaat,2 tane Makine, 2 tane Harita, 2 tane Kimya ve 1 Ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. Diğer arkadaşlarımızda alanlarında başarılı isimlerdir. Ekip olarak hiçbir zaman rant, ihale ve yolsuzluk gibi bir üçgene takılan değildir sevdaları Aydın ilimize hizmet etme aşkıdır. Partimiz Türkiye’nin ilk partilerindendir üzerinde biraz toz var gözüküyor ama sadece üfleyerek gönderiyoruz. Adı gibi demokrat bir anlayıştanız. Ayrıştırmadan, ayrılmadan birleştirmek istiyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz. Göreve gelirsek mahallelerimizin hali ortada. Muhtarımın da dediği gibi “Keşke Aydın Büyükşehir Olmasaydı biz kendi belediyemizle hizmetimizi devam ederdik” diyor. Bizim için Mimar Sinan Mahallesi neyse Çeştepe ve Tepecik Mahallesi de aynı değerdedir. Sizlerin derdi bizim derdimiz, sizlerin sorunu bizim sorunumuz. Anlıyoruz ki son beş yıl içerisinde bu mahalleler ihtiyaç duyduğu ilçe belediyesi tarafından hizmetlerini alamamış, aksamalar olmuş. Belediye başkanı olduğumuzda en hızlı şekilde bunları çözüme kavuşturacağız. İhtiyaç duyulan dokunuşlar ile mahallelerimiz bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Efeler ilçemizin tüm mahallelerinin sorunları yaklaşık birbirine yakın. Biz seçilirsek siyasi gömleğimizi çıkarıp hizmet gömleğimizi giyeceğiz. Parti adamı değil hizmet adamı olmak istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Her iki mahallede de vatandaşları yoğun sevgisiyle karşılanan Demokrat Partililer vatandaşların bu sevgi ve güvenlerini boşa çıkarmayacaklarını vurguladılar.