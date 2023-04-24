ABD’nin California eyaletindeki Disneyland tema parkında, cumartesi günü "Malefiz" isimli 13 metre yüksekliğindeki mekanik ejderha gösteri sırasında bir anda alev aldı. Yangın nedeniyle dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü. Çevredekiler, alevlerin hızla yayılması üzerine panikle etrafa kaçıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi alevleri söndürürken, yangında yaralanan olmadığı açıklandı.

Disney’den yapılan açıklamada, yoğun duman sebebiyle bölgede bulunan görevlilerin ve ziyaretçilerin tahliye edildiği, yangının nedeninin araştırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için dünyadaki tüm Disneyland tema parklarında alevli gösterilerin askıya alınacağı ifade edildi.

Florida’da 2018’de Disney World’de bir eğlence sırasında mekanik bir ejderhanın baş kısmı bir anda alev almıştı.