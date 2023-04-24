Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Köşk ilçesinde “Kamu Malına Zarar Verme ve Hırsızlık” suçlarından aranan ve hakkında toplam 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.D. isimli şahıs ve “uyuşturucu” suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahıs, Koçarlı ilçesinde hayvan hırsızlığı ile alkollü veya uyuşturucu etkisinde araç kullanmak suçlarından aranan, hakkında toplam 8 yıl 7 ay 26 gün hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs ve “uyuşturucu” suçundan aranan, hakkında toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ö. isimli şahıs, Bozdoğan ilçesinde “Nitelikli Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmek” suçundan aranan, hakkında toplam 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.Ö. isimli şahıs, Efeler ilçesinde “Basit Tehdit, Hakaret, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan aranan, hakkında toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs olmak üzere jandarma ekipleri tarafından 6 aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.