Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 345 gündür sürüyor.

9 sene önce oğlunun Sakarya’da HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Yavuz’un annesi Sevgi Çağmar, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Oğlunu almadan HDP önünden bir yere ayrılmayacağını dile getiren Çağmar, “Oğlum çözüm sürecinde Sakarya’da üniversite okurken orada kandırılıp dağa götürüldü. 9 senedir oğlumdan haber alamıyorum. Evlat hasretiyle HDP önünde bekliyorum. Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan kurbanın olayım artık gel. Seni burada her zaman bekliyor olacağım. Teslim olursan herhangi bir ceza uygulanmayacak. Yeter artık. Devlet güçlerimize teslim ol. Sadece sesini duysam bana yeter” dedi.