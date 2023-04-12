Diyarbakır Elazığ karayolu 16. kilometresinde yolda çalışma yapan karayolları personeli seyir halindeki ticari bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 karayolu personeli hayatını kaybederken, 1 personel ise yaralandı.
Diyarbakır Elazığ karayolu 16. kilometresinde yolda çalışma yapan karayolları personeli seyir halindeki ticari bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 karayolu personeli hayatını kaybederken, 1 personel ise yaralandı.
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