Bunlar da ilginizi çekebilir

Diyarbakır Elazığ karayolu 16. kilometresinde yolda çalışma yapan karayolları personeli seyir halindeki ticari bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 karayolu personeli hayatını kaybederken, 1 personel ise yaralandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.