Diyarbakır’da bir vatandaş, otomobilini nakliye aracı gibi kullandı. Sürücü, bagaja ve aracın üstüne yüklediği beyaz eşyalarla trafikte kazaya davetiye çıkardı.

Olay, Kayapınar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa yolu istikametinde yaşandı. Sürücü, otomobilinin bagajına ve üstüne beyaz eşyaları yükleyip trafiğe çıktı.

Nakliye aracı gibi kullanılan otomobil, üstündeki eşyalarla kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk, aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir otomobildeki vatandaşın kamerasına yansıdı.