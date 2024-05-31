Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Doğal Şehirler Birliği Başkanı oldu. Başkan Ömer Günel, geçtiğimiz yıl Kuşadası Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu 11 ilçe belediyesi tarafından kurulan Doğal Şehirler Birliği’nin 20024 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında yapılan oylamada oy birliğiyle başkan seçildi. Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar ise Birlik Denetim Komisyonu üyeliğine getirildi.

Doğal Şehirler Birliği 2024 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşti. 2023 yılında Sındırgı Belediyesi’nin öncülüğünde Kuşadası Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu 11 ilçe belediyesi tarafından kurulan Doğal Şehirler Birliği’nin Mayıs ayı meclis toplantısında birlik başkanı ve encümen üyeleri ile plan ve bütçe komisyonu üyeleri seçimi yapıldı. 2023 mali yılı kesin hesabı ile 2023 yılı faaliyet raporunun da ele alındığı toplantıda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 21 oyun tamamını alarak Doğal Şehirler Birliği Başkanı seçildi. Toplantıda ayrıca birliğin merkezinin Sındırgı’dan Kuşadası’na taşınması kararı alınırken 2024 yılı bütçesi de 437 bin 500 lira olarak belirlendi.

“Doğal Şehirler Birliği’nden güç doğacak”

Toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, kendisini birliğe aday gösteren Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak’a teşekkür ederek “Yeni kurduğumuz Doğal Şehirler Birliği’nin üye sayısını artırmak ve güçlü bir birlik haline getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kuşkunuz olmasın” dedi. Kuşadası’nın bir turizm kenti olarak Türkiye’nin dünyaya açılan kapılarından birisi olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel “Uluslararası alanda bilinen bir kent olan Kuşadası’nın, Doğal Şehirler Birliği’nin güçlenmesine ve tanıtımına önemli bir katkı sunacağına inanıyorum” dedi. Türkiye’nin tüm kentlerinin Doğal Şehirler Birliği’ne üye olabilecek nitelikte olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Yeni kurulmuş ve enerjisi yüksek bir birlik olarak güzel işler yapacağımıza ve bu birlikten güç doğacağına şüphem bulunmuyor. Tüm yönetici arkadaşlarımızın bilgi ve birikimine ihtiyacımız olacak. En yakın zamanda Kuşadası’nda bir toplantı yaparak sizleri kentimizde ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.

“Her geçen gün daha da güçleneceğiz”

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise, üye sayısının artması ile birliğin daha da güçleneceğine dikkat çekerek Doğal Şehirler Birliği’nin kentlerin doğal, kültürel ve tarihi dokusunun ve değerlerinin korunması; sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yaşatılması; geleceğe aktarılması ve bu değerlerin tanıtımı noktasında önemli bir güç birliği olacağını söyledi. Başkan Serkan Sak, birlik üyelerini Sındırgı’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek yeni yönetime başarılar diledi.

Toplantının ardından Birlik üyesi belediyelerin temsilcileri, Sındırgı’da bulunan Doğal Boya Tekstil İnovasyon Merkezi ile Jeotermal sebze ve meyve kurutma tesisini gezerek Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak’tan bilgi aldı.