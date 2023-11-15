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Doğum dolayısıyla iş hayatından uzaklaşan kadınlara tanınan doğum borçlanması ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgiler paylaşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Aralık ayı bitmeden bu konuda başvuru yapılmasını önerdi.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

“Bir kadının doğum yaptığı tarihten ileri, iki sene, yani 720 gün boyunca çalışmadığı süreleri parasıyla satın alabiliyor" diyen Elmen, "720 çarpı 3 yapabiliyoruz. Yani 3 çocuğa kadar satın almanız mümkün. Bu da 6 sene erken emekli olma imkânı sağlıyor. EYT’de çok işe yaradı ve birçok kadın erken emekli oldu. İlk sigortalı olduğunuz tarihten sonra doğum yapmanız gerekiyor. 5 gün bile sigortanız varsa ve daha sonra doğum yaptıysanız bunu borçlanabilirsiniz. İlk işe girdiğiniz tarihten önceki doğumları borçlanamazsınız. Ancak ilk işe giriş tarihinden sonra çalışmıyor olsanız bile borçlanabilirsiniz" diye konuştu.

STAJ SİGORTALI KADINLAR DA BORÇLANABİLİR

Staj sigortası ile ilk sigortalı olma tarihi arasında doğum yapan kadınların şartların oluşması ile borçlanabileceğini belirten Elmen, "Doğum borçlanmasında 720 gün şartı yok. Bölük pörçük de borçlanabilirsiniz. Şu anda günlük 143,09 TL’den borçlanabiliyorsunuz. Ancak Kasım – Aralık aylarından sonra zam gelecek. Her 6 ayda bir asgari ücrete zam gelmesi demek borçlanmalara da zam gelmesi demek. Bu yüzden doğum borçlanması yapacaksanız aralık ayı sonuna kadar başvurularınızı yapmanız gerekiyor" dedi.