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Denizli Büyükşehir Belediyesi dünyanın en küçük dokuma tezgahlarının yer aldığı Minyatür Dokuma Tezgâhları Sergisi’ni Denizlililerle buluşturdu. Babadağ’dan Uzakdoğu’ya Arjantin’den özel ahşap dokuma tezgahlarına Denizli’nin binlerce yıllık tekstil sektörünü de yansıtan 28 minyatür eser 14 Aralık’a kadar gezilebilecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, tekstilin başkenti Denizli’de dünyanın en küçük dokuma tezgahlarının yer aldığı Minyatür Dokuma Tezgâhları Sergisi’ni vatandaşlarla buluşturdu. El sanatları ustası, Babadağlı Abdullah Yurtsever’in hiç bir teknolojik yardım almadan tamamen el yapımı olarak uzun yıllar içinde imal ettiği, Babadağ’dan Uzakdoğu’ya Arjantin’den özel ahşap dokuma tezgahlarına dünyanın çeşitli bölgelerindeki dokuma tezgahlarının birebir minyatürlerinin bulunduğu serginin açılışı gerçekleştirildi. Turan Bahadır Sergi Salonu’nda düzenlenen serginin açılışına, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 75 yaşındaki Abdullah Yurtsever serginin açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul’da doğup büyüdüğünü anlatarak Babadağlı dokumacı bir aileden geldiğini söyledi. Emekli olduktan sonra dokuma tezgahlarına merakının daha da arttığını anlatarak, küçükken ailesine ait gördüğü dokuma tezgahlarının minyatürlerini yapmaya başladığını kaydeden Yurtsever, tekstilin başkenti Denizli’de sergisini açmaktan duyduğu mutluluğu belirtti.

Denizli 175 ülkeye ihracat yapıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, tekstilin temelinde dokuma tezgahları olduğunu işaret ederek, “Denizli eğer bugün tekstilin başkenti ise bunda en büyük etken dokuma tezgahlarının burada imal edilmesi ve işletilmesidir” dedi. Geçmişte dokuma işlerinin bu tezgahlarla evlerde yapıldığını, bugün ise Denizli’deki tekstil fabrikalarıyla dünyanın 175 ülkesine ihracat yapıldığını anlatan Başkan Osman Zolan, “Tekstil üretiminde öncülük yapmış, katkı vermiş herkese teşekkür ediyor, Hakkın rahmetine kavuşanlara Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Sergi 14 Aralık’a kadar gezilebilecek

El sanatları ustası Denizlili Abdullah Yurtsever’e emekleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Zolan, serginin tekstilin başkenti Denizli’de açılmasının ayrı bir mutluluk olduğunu kaydederek, hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Babadağ’dan Uzakdoğu’ya Arjantin’den özel ahşap dokuma tezgahlarına Denizli’nin binlerce yıllık tekstil sektörünü de yansıtan 28 minyatür eser 14 Aralık’a kadar gezilebilecek.