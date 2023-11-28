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Türkiye’de her yıl 1 Aralık’tan 1 Nisan'a kadar kışlık lastik takma zorunluluğu ile ilgili Düzce Emniyet Müdürlüğü'nden araç sürücülerini uyardı.DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kış lastiği konusunda uyardı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin tüm illerinde geçerli olan uygulamaya uymayanlara cezai yaptırım uygulandığının altı çizilikren, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak kış lastiği zorunluluğu cezasının 2023 yılı itibariyle güncellenerek 1.152 TL olarak belirlendiği vurgulandı.

Hem sürücülerin, hem de diğer yolcuların güvenlikleri için kış lastiğinin takılması gerektiği belirtilen açıklamada, il sınırları içerisinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların 1 Aralık'tan başlamak üzere 1 Nisan 2024 tarihine kadar kış lastiği kullanmalarının zorunlu olduğu kaydedildi.