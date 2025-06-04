Düzce Rıza Malatyalı İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Düzce Adliyesi’ni ziyaret ederek yargı sistemi hakkında bilgi sahibi oldular.

Sefer Demir / DÜZCE (İGFA) - Ziyaret kapsamında adliye binasını gezen öğrenciler, duruşma salonunu yerinde inceleme fırsatı buldu. Adliye görevlileri tarafından karşılanan öğrencilere, mahkemelerin işleyişi, hakim, savcı ve avukatların görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen gezinin, öğrencilerin hukuk sistemi hakkında farkındalık kazanmalarına katkı sağladığı belirtilirken, ziyaret sonunda öğrenciler adliye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin çocukların eğitimine sadece akademik değil, sosyal ve kültürel anlamda da katkı sunduğunu vurguladı.