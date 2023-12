Tahmini Okuma Süresi: dakika

Düzce'nin Doğanlı Köyü’nde yaşayan Yahya Caklı’nın evinin yanındaki ahıra giren sahipsiz köpekler koyunları telef etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de bir ahırdaki koyunlardan 3'ü sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu telef olurken, bazıları da yaralandı.

Kameraların an be an kaydettiği görüntüleri izleyen Çetinkaya, büyük üzüntü yaşadı.

Çetinkaya, koyunlarına saldıran köpekleri olay sonrası bölgeden kendisinin uzaklaştırdığını belirterek, sahipsiz köpeklere karşı önlem alınmasını istedi.