Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasının yaygınlaştığını duyurdu. Yetkili emlak danışmanları da sistem üzerinden sözleşme hazırlayabiliyor.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet platformu üzerinden yapılmasının giderek yaygınlaştığını açıkladı.

Sistem, kira süreçlerini dijitalleştirerek hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de işlemlerin güvenilirliğini artırırken, yenilik sayesinde emlak sektöründe şeffaflığı artırmayı ve vatandaşların bürokratik işlemleri daha hızlı tamamlamasını hedeflendi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, yetki belgeli emlak danışmanlarının da e-Devlet sistemi üzerinden kira sözleşmeleri hazırlayıp tarafların onayına sunabildiğini belirtti.

Uygulamanın vatandaşlara kolaylık sağladığını vurgulayan Bakan Şimşek, “Vatandaşlarımıza kolay, maliyetsiz, hızlı ve güvenli hizmet sunuyoruz” dedi.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1926576993794957673