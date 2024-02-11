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TOBB Edirne Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Salih Görkem Aras ve üyeleri, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ile İpsala Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TOBB Edirne Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Salih Görkem Aras ve üyeleri İpsala Organize Sanayi Bölgesi hakkında İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ile İpsala’nın kalkınması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Salih Görkem Aras, üyeleri ile birlikte İpsala Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ziyarette İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ve Genel Sekreteri Cüneyt Altınbaş ile birlikte Keşan TSO Meclis Başkanı Ahmet Koru, TOBB Edirne GGK Başkanı Salih Görkem Aras, TOBB Edirne GGK Başkan Yardımcıları Zeynel Tora Tospacı, Tolga Sezer, Genç Girişimcileri Ali Can Akıncıoğlu, Ahmet Kahvecioğlu, İbo Can Girgin ile birlikte bölgenin tarım, ticaret ve sanayi alanları üzerine istişarelerde bulundu.

İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ise, nazik ziyaretten ötürü TOBB Edirne GGK Başkanı Salih Görkem Aras ve üyelerine teşekkür etti.