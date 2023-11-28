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Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye başkan aday adaylığı için CHP'de başvuru süreci devam ederken, iki aday adayı daha Keşan Belediye Başkanlığı'na talip oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Meclisi Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Ferudun Tümer ile Medya Keşan Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Mustafa Bezbaş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adaylığı için başvuru dosyasını CHP İlçe Başkanlığı'na teslim etti.

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır'ın da hazır bulunduğu iki ayrı teslim törenlerinde konuşan Ferudun Tümer, “Keşan Belediyesi’ni yeniden CHP kazanacak” derken, Mustafa Bezbaş ise, aday adayı olan tüm arkadaşlarına başarılar diledi.

MEHMET ALİ YETİM İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ İÇİN ADAY ADAYI OLDU

Öte yandan önceki dönemde CHP’den İl Genel Meclis üyeliğini yapan Mehmet Ali Yetim de, yeni dönemde İl Genel Meclis Üyeliği için partisine aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Yetim sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "2014-2019 yıllarında yaptığım İl Genel Meclisinde edindiğim tecrübeyle bu dönemde sizlere hizmet etmek istiyorum. Köylerde yaşanan sorunları biliyorum. Keşan ve köylerimize hizmet etmek için adayım. Siz parti üyelerimizin desteğini bekliyorum" ifadelerini kullandı.