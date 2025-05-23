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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Buna göre Adnan İnan başkanlığındaki yeni yönetimde görev dağılımı şöyle oldu:

MHP Keşan İlçe Başkanlığı’nın yeni yönetim kurulu, Adnan İnan başkanlığında toplanarak görev bölümünü gerçekleştirdi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Başkanlığı’nda yeni atanan yönetim kurulu, Başkan Adnan İnan liderliğinde bir araya gelerek, görev dağılımını tamamladı.

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