MHP Keşan İlçe Başkanlığı’nın yeni yönetim kurulu, Adnan İnan başkanlığında toplanarak görev bölümünü gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Başkanlığı’nda yeni atanan yönetim kurulu, Başkan Adnan İnan liderliğinde bir araya gelerek, görev dağılımını tamamladı.

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Buna göre Adnan İnan başkanlığındaki yeni yönetimde görev dağılımı şöyle oldu:

  • Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü: Ahmet Özkaya
  • İlçe Sekreteri: Nagihan Çelenk
  • Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Tuncay Kaplan
  • Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fatih Ekmekçi
  • Muhasip Üye: Onur Durmaz
  • Resmi Kurum ve Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Abdullah Usta
  • Tarım ve Hayvancılık Politikalarından Sorumlu Üyeler: Selçuk Bakraç, Fatih Yürümez, Mehmet Küçüköner
  • Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Erdal Coşkun
  • Şehit ve Gazi Ailelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Cemali Bakır
  • Yönetim Kurulu Üyeleri: Ahmet Kurnaz, Aycihan Çirozlar, Bilgin Duran, Baran Filiz, Hüseyin Arda, Mutlu Evci, Özden Öztekin, Serdar Cirit, Ufuk Yıldız, Yüksek Öztüre
  • Başkan Özel Kalemleri: Özgür Kara, Emre Uslu, Tanay Karlıdağ
  • Başkan Danışmanları: Caner Kaya, Baturalp Kaya
  • Güvenlik Politikaları Danışmanı: Kenan Halil
  • Yerel Yönetimler Danışmanı: Tolunay Ceviz

Kaynak: İGF