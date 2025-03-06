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Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuyla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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Yapılan üst aramasında 28 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Keşan'da Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen narkotik operasyonunda 28 adet sentetik ecza ele geçirildi. Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mescit Mahallesi Koru Sokak üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, durumundan şüphelenilen İ.S. isimli şahıs durdurulud.

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