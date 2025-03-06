2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi ve İşkur iş birliğiyle engelli bireylerin istihdamını desteklemek amacıyla "Nazar Boncuğu / Prototip Turistik Hediyelik Eşyalar Yapma Mesleki Eğitim Kursu" açılıyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde Ailenin Güçlendirilmesi amacıyla, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından İşkur Genel Müdürlüğü’ne sunulan "Nazar Boncuğu / Prototip Turistik Hediyelik Eşyalar Yapma Mesleki Eğitim Kursu" projesi onaylandı.

Proje kapsamında, orta-ağır düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik bir mesleki eğitim kursu düzenlenecek. Kursiyerlerin tüm giderleri ve eğitim materyalleri İşkur Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Projeye ilişkin iş birliği sözleşmesi, Keşan İşkur Şube Müdürü Kerem Akdağ ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa tarafından imzalandı.

PROJENİN AMACI

Bu eğitim programı ile; Engelli bireylere mesleki beceri kazandırmak, özgüvenlerini artırarak toplumsal hayata katılımlarını sağlamak, Keşan’daki engelli bireyler için mesleki eğitim kursu eksikliğini gidermek, ailelerin sosyal ve ekonomik gücünü artırmak olarak amaçlanıyor.

SERGİ İLE EKONOMİK KATKI SAĞLANACAK

Eğitim sonunda üretilen hediyelik eşyalar, düzenlenecek bir sergi ile tanıtılacak ve satışa sunulacak. Böylece engelli bireylere ekonomik anlamda katkı sağlanması hedefleniyor.

Engelli bireylerin üretkenliğini destekleyen bu proje, onların topluma kazandırılması adına önemli bir adım olarak görülüyor.