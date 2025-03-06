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Adaylar başvuru koşullarına ve diğer detaylara https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden ulaşabiliyor.

Yazılı sınav 12 Nisan’da Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.

“Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alımına yönelik başvuruların 16 Mart'ta sona ereceğini açıkladı. ANKARA (İGFA) -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alacak.

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