Edirne Koleji ortaokul öğrencileri, çevre bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla TEMA Vakfı gönüllüsü oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Koleji ortaokul öğrencileri, çevre bilincini artırmak ve doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmek amacıyla TEMA Vakfı gönüllüsü oldu. Bu anlamlı girişim, Edirne Koleji Müdürü Ayşin Aysun Kilim Tülü ve öğretmen Gözde Demirkol Topçu öncülüğünde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin doğaya karşı duyarlılığını artırmak amacıyla, sınıfların kapılarına "Bu Sınıfın Öğrencileri TEMA Gönüllüsüdür" yazılı yeşil yapraklar asıldı. Uygulama ile çocukların erken yaşta gönüllülük kavramıyla tanışmalarına ve doğa sevgisini içselleştirmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal ve İl Temsilci Yardımcısı Av. Cansın Çoğal, öğrencilere gönüllülük rozetleri ve yeşil yapraklarını takdim etti.

TEMA Vakfı, doğa bilincini aşılamaya yönelik gösterdikleri katkılardan dolayı Edirne Koleji yönetimine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilere teşekkür ederken, iş birliğinin gelecekte de devamını diledi.