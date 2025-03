Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye hizmet binalarındaki kadın personeli tebrik etti. Başkan Ertaş, kadın çalışanlara kolaylıklar dileyerek karanfil takdim etti.BALIKESİR (İGFA) - Başkan Mehmet Ertaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, belediye hizmet binalarındaki ve iştiraklerindeki kadın personelin yanı sıra beldelerde görev yapan personelleri de kutladı. Başkan Yardımcıları Cavit Cebeci, Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer ile Belediye Meclis Üyeleri Nevin Sayman, Necmiye Simliova ve Güneş Durgut, kadın personelleri ve kadın muhtarları ziyaret ederek kadınlar gününü kutladı.

Kadınların yaşamın her alanında temsil edilmesinin önemini belirten Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Edremit Belediyesi olarak, kurumumuzda kadınların her zaman başrol oynadığını ve çalışma arkadaşlarımızın kentimiz için her alanda görev aldığını vurgulamak istiyorum. Aileden iş hayatına kadar, kadınların yaşamın her alanında gösterdikleri gayret, azim ve fedakarlıklar, kentimizin ve toplumumuzun gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Edremit'in geleceğini planlayan alt ve üst yapısına katkı sağlayan, sokaklarını temiz tutan, çevresini güzelleştiren, belediyemizin her kademesinde görev yapan kadın çalışma arkadaşlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.