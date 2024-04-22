Efeler Belediye Başkanlığı’nın eski yönetimi, ESKO İş Hanı 3’üncü katta bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün tüm birimlerini içine alacak şekilde kapattırmış, birimler dışında görev yapan personelin dahi geçişine yasaklamıştı. Başkan Yetişkin, mazbatasını aldığı gün Efeler halkına verdiği “Efeler Belediyemizin kapıları herkese açık olacak. Bundan sonra hiçbir kapı kapalı olmayacak.” sözünü tuttu. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in talimatıyla belediye birimlerinin önüne kurulan setler kaldırıldı.



