Parka yerleştirilen atık malzemelerden yapılan süs ağacı, hem estetik açıdan parka katkı sağlıyor hem de çevre düzenlemesi ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturuyor.

Geri dönüşüm ve çevre düzenlemesi konusunda önemli bir adım

Efeler Belediyesi, ilçedeki yeşil alanları ve parkları daha yaşanabilir hale getirme çabalarını sürdürürken, geri dönüşüm ve çevre bilincine de büyük önem veriyor.

M.Doğan Uluergüven Parkı'nda sergilenen bu yaratıcı çalışma, geri dönüşüm sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Atık malzemelerden oluşturulan süs ağacı, hem çevre dostu bir yaklaşımı simgeliyor hem de parkın estetik görünümüne katkı sağlıyor. Bu uygulama, vatandaşların geri dönüşümün önemini kavramalarına ve çevre bilincini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.