ASTİM Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'deki odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için başlattıkları söndürme çalışmalarına Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de arasözlerle destek oldu. Hızla olay yerine ulaşan ekipler cansiperane bir şekilde yangını kontrol altına almak için çalışmalara katıldı.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yangının söndürülmesi için fedakârca çalışan tüm ekiplere kolaylıklar dileyerek, bu tür afetlerin yaşanmaması için vatandaşları daha fazla tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.