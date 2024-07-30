Bu yılın gözde etkinliklerinden biri olan Akıl ve Zekâ Oyunları Kursu, 7 ile 12 yaş aralığındaki çocukları, zekâlarını ve stratejik düşünme kabiliyetlerini geliştiren oyunlarla buluşturuyor.

Kurs kapsamındaki etkinliklerde, çocuklar; mangala, reverse, koridor gibi stratejik oyunlarla tanışıyor. Bu oyunlar, çocukların analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda sosyal becerilerini ve iletişim yeteneklerini de güçlendiriyor. Cuma günleri 10.30 ve 15.40 saatleri arasında Adnan Menderes Kitap Kafe’de gerçekleştirilen kurslar, Efelerli çocuklara hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim sunuyor.

Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından onaylı olan oyunlar, büyük bir ilgiyle karşılanıyor ve çocuklar için verimli bir yaz dönemi sunuyor. Efeler Belediyesi'nin sunduğu bu kurslar; çocukların hızlı düşünme, etkili iletişim kurma ve konuşma üslubunu geliştirme gibi önemli becerileri kazanmalarını hedefliyor. Ayrıca, çocuklar bu eğitimler sırasında kaliteli ve eğlenceli vakit geçiriyor.

Efeler Belediyesi’nin bu başarılı girişimi, çocukların hem eğlenerek hem de öğrenerek keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Bu fırsatları değerlendiren aileler ve çocuklar, hem sosyal hem de bilişsel gelişim açısından büyük kazançlar elde ediyor.