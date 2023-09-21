Efeler’de öğrenci korosu seçmeleri başladı

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Müzik ve Sanat Akademisi kuruldu. Akademi bünyesinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler için hazırlıklar devam ederken, Öğretmenler Günü’ne özel, müzik öğretmenlerinden oluşan, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Öğretmenleri Korosu da oluşturuldu. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşturulacak olan korolar içinse seçmeler başlatıldı. İlkokul düzeyindeki öğrencilerden oluşan çocuk korosu seçmeleri 25-26 Eylül tarihlerinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Aliya İzzetbegoviç İlkokulu Konferans Salonu’nda 3. ve 4.sınıflar düzeyinde yapılacak. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerden oluşan Türk Halk Müziği Çocuk Korosu’nun seçmeleri ise her Cumartesi günü 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Efeler Ortaokulu Konferans Salonu’nda yapılacak.

Etkinlikler öncesinde ise Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başkanlığında ilçe genelindeki müzik öğretmenlerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Müzik ve Sanat Akademisi’nin, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı boyunca yapacağı çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.



