Çalışmak isteyen her kadının gerektiğinde evinden ve çocuğundan ayrı kalmadan da çalışmasını yapıp parasını kazanabileceğini kaydeden Pehlivan, “Kadın mutlu olursa toplum mutlu olur. Biz kadınlarımızın mutlu olacağı bir Efeler vadediyoruz” dedi.

Globalleşen dünyada teknolojik gelişmelerin ve özellikle internet ulaşımın şartları bazı düzen ve şartları değiştirdiğini belirten Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, “Eskiden kamyonlarla, şehir şehir ya da ülke ülke dolaşılarak yapılan ticaret bugün ‘e-ticaret’ adıyla bilgisayar ve telefon üzerinden gerçekleşiyor. Pek çok sektörde olduğu gibi ticari alanda da kadın-erkek eşitliği yakalandı. Bu kapsamda kadınlarımızı evlerinden ve çocuklarından koparmadan hem ekonomiye katkı sağlamalarına hem de kendi ayakları üzerinde durmalarına sağlayacak önemli projeler hazırladık” diyerek Efeler’de yaşamanın bir ayrıcalık olacağını ifade etti.

Pehlivan, projeye ilişkin yaptığı konuşmada “Annelerimizin, ablalarımızın, teyzelerimizin üretime ve istihdama katkıda bulunması bizler için çok kıymetli. Efelerin kadınları yetenekli, çalışkan ve kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü kadınlardır. Bizler de onların gücüne güç katmak için sertifikalı girişimcilik ve meslek edindirme kurslarını hayata geçireceğiz. Özellikle dijital çağın getirdiği e-ticaret sosyal medya dijital pazarlama gibi alanlarda uzmanlık kazandıracağız. Böylece girişimci kadınlarımız daha geniş bir pazar alanına kavuşacaklar. Dijitalleşen dünyada teknolojinin nimetlerinden yararlanmak herkesin hakkı. Eşit adil ve yenilikçi çözümlerle şehrimizi birlikte refaha kavuşturacağız” ifadelerine yer verdi.