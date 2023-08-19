Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçe tarımına katkıda bulunmaya devam ediyor. Başkan Atay, göreve başladığı 2019 yılından itibaren çok sayıda atıl araziyi tarıma açarak çeşitli ürünlerin yetiştirilmesini sağladı. Bunlardan biri de vitamin bakımından çok zengin olan ejder meyvesi oldu.

Şevketiye Mahallesi’nde belediyenin kendisine ait tarım arazisi üstünde kurulan serada özenle yetiştirilen ejder meyvelerinin bu yıl ikinci hasadı yapıldı. Besin değeri açısından da faydalı olan tropikal meyve, Kurtuluş ve Girne mahallelerinde hizmet veren Efe Bakkal raflarında vatandaşların beğenisine sunuldu.