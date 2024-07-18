Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, Efeler'de yaşayan binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sararken, lise tercihi yapacak öğrencileri bu süreçte yalnız bırakmayan Efeler Belediyesi, öğrencilere tercih günlerinde destek oldu.



EFESEM'in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No:3/4 adresindeki hizmet binasını, hafta içi her gün 09.00 - 16.30 saatleri arasında yoğun bir şekilde ziyaret eden öğrenciler, alanında uzman öğretmenlerle yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibinin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, “Tercih sürecinde rehber öğretmenimizden ücretsiz danışmanlık alabilmek bizler için çok büyük bir avantaj sağladı. Onların bize yol göstermesi, puanımıza göre gidebileceğimiz okulları seçmek çok yararlı oldu. Başkanımız Anıl Yetişkin’e ve Efeler Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” diye konuştular.