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İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, Kuşadası Belediyesi'nin 'dijital göçebeler' için hayata geçireceği ödüllü projesi olan Kampinova damga vurdu.

İstanbul’da 27'nci kez kapılarını açan EMITT’te, Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde turizmcilerle iş birliği içerisinde kurulan Kuşadası standı yoğun ilgi gördü. Kuşadası Belediyesi’nin Türkiye Belediyeler Birliği'nden (TBB) ödüllü projesi olan, misafirlerine doğanın içerisinde inovasyon odaklı bir çalışma ve tatil imkânı sunan Kampinova ise fuarda en çok ilgi çeken proje oldu. 9 Şubat'a kadar açık kalacak fuarda, ayrıca çeşitli görsel materyallerle ziyaretçilere Kuşadası'nın sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler ile konaklama imkanlarının tanıtımı yapılıyor. Kuşadası standı, TÜYAP'ta Hol 7, Stand No: 7461’de yer alıyor.

'Türkiye'deki tek eğitim ve konaklama kampı'

Fuarda, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Kuşadası standına gelen turizmcilerle tek tek ilgilendi. Ziyaretçilere Kampinova hakkında çeşitli bilgiler veren Başkan Ömer Günel, "Öncelikle Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hayata geçireceğimiz Kampinova fuarda çok ilgi topladı. Kampinova, Türkiye'de yeni turizm sezonunda yaşama geçecek belki de tek eğitim ve konaklama kampı olacak. Dijital göçebeler, dünyada giderek gelişen ve büyüyen bir turizm kitlesi haline geldi. Zamandan ve mekandan bağımsız olarak çalışıyorlar. İnternet altyapısı yüksek bir alanda hem tatil yapmak hem de çalışmak istiyorlar. Atölye çalışmaları ve toplantı yapma fırsatı da sunacak olan Kampinova, bunun için hazırlandı. Mayıs ayında kapılarını açacak. Umarım 2024 sezonu ülkemiz, Kuşadası ve turizmciler için bereketli olur" diye konuştu.