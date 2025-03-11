Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, yıllık ve aylık bazda artış kaydetti. Toplam ciro endeksinin yıllık değişim oranlarında Bilgi ve İletişim ile Konaklama ve Yiyecek hizmetleri başı çıktı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin Ciro Endeksleri'ni açıkladı.

Toplam cironun yıllık yüzde 35,4 arttığı endeks verilerine göre, toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 25,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 54,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 35,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 47,6 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 1,6 ARTTI

Bu arada sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Ocak ayında aylık yüzde 1,6 artış kaydetti.

Aynı şekilde toplam cironun alt detaylarına bakıldığında da, ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,2 azalırken, inşaat ciro endeksi yüzde 10,2, ticaret ciro endeksi yüzde 0,6, hizmet ciro endeksi yüzde 5,0 artış kaydettiş.