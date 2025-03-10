Tek haneli enflasyona kadar döviz kurunun desteklenmeyeceğine yönündeki iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haberler olduğu bildirildi.ANKARA (İGFA) - Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Bakan Şimşek, tek haneli enflasyona kadar döviz kurunun desteklenmeyeceğini söyledi” iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 7 Mart 2025 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına katılmış; basına kapalı toplantıda ihracatçıların gündeme getirdiği konulara kapsamlı yanıtlar vermiştir. Bu toplantıda döviz kuruna ilişkin Bakan Şimşek’e atfedilen ve haberde yer verilen değerlendirmeler doğru değildir. Bahse konu toplantıda, Bakan Şimşek’in açıklamalarının bağlamından koparıldığı ve manipüle edilerek servis edildiği belirlenmiştir. Bakan Şimşek, ihracatçıların kura ilişkin sorularına verdiği yanıtta; döviz piyasasının sağlıklı işlemesi için oynaklığı dengeleyici adımlar atıldığını ve enflasyon beklentileri çıpalanana kadar aşırı dalgalanmalara izin verilmeyeceğini ifade etmiştir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.