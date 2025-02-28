Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Enerji Uzmanlık Grubu, BUSİAD Evi’nde “Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Depolama Çözümleri” konulu bir etkinlik gerçekleştirdi. BURSA (İGFA) - Moderatörlüğünü BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu Başkanı Tolga Aktoprak’ın yaptığı etkinlikte konuşan GY Mühendislik Mimarlık Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay, “Şu anda tüketimin yüzde 60’ı yenilenebilirden. Bizim kaynakla ilgili sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız trafolar. Enterkonnekte sistemimiz var. Bir yerdeki arıza bütün şebekeyi kilitler. Hatlarımız yetersiz. Rafolarımızın yenilenmesi gerekir” dedi.

Güneş ve rüzgar enerjisine Türkiye’nin biraz geç girdiğini ifade eden Atalay, “Güneşte ve rüzgarda çok iyi durumdayız” diye konuştu.

Rüzgar ve enerjinin fiyatlarının farklı olduğunu da ifade eden Atalay, güneşin gece olmaması nedeniyle daha fazla ücrete tabi olduğunu kaydetti. Türkiye’de rüzgar enerji türbini yapılamadığını belirten Atalay, duruma Aselsan’ın el attığını ve Ares adıyla bir türibin yaptığını ve çok yakın zamanda faaliyete geçeceğini söyledi. Atalay yerli türibin kullananın daha yüksek ücretten elektrik satabileceğini de kaydetti.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELİM ARTACAK...

Arçelik Enerji Çözümleri Batı Anadolu Kıdemli Satış Yöneticisi Ece Uluğtekin de, yaklaşık 4 yıldır Arçelik olarak solar enerji konusunda hizmet verdiklerini belirterek, güneş enerjisinin hem kurulum hem de sonrası için daha uygun maliyet getirdiğini de söyledi. Uluğtekin, güneş enerji sistemlerinin, düşük karbon salımı ve bağımsız enerji üretme imkanı sağladığını kaydederek, sınırda karbon vergisinin yenilenebilir enerjisine yönelimi artıracağını da belirtti.

PİL PASAPORTU...

Atlas Copco Enerji Tekniği Taşınabilir Güç ve Akış Ülke Müdürü Gizem Ünal, ürettikleri depolama ürünleri hakkında bilgi verirken, kesintili kaynakların sürekliliğini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Bataryaların geri dönüşümünün takip edilmesi gerektiğini de kaydeden Ünal, 2027’de dijital pil pasaportunun da gündeme geleceğini kaydetti. Ünal, dijital pil pasaportunun, pilin nerden gelip nereye gittiğinin, karbon salımının, AB tarafından takip edilebilir olması için geliştirilen bir sistem olduğunu söyledi.

RES SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Türkay Alternatif Enerji’den Çevre Yüksek Mühendisi Neşe Cihan, Rüzgar Elektrik Santrallerinin (RES) çoğunun Marmara ve Ege Bölgelerinde olduğunu söyledi. RES’lerin yüzde 65’inin 200 MW üstü olduğunu ifade eden Cihan, en büyük RES’in 735 MW olduğunu da dile getirdi. Cihan, Türkiye’nin rüzgar ve güneş kapasitesini 2035’te 4 katına çıkarmayı planladığını da kaydederek, bu hedefle 120 bin MW’a çıkacağını ve yatırımın 80 milyar dolara ulaşacağını da kaydetti.

Soruları da yanıtlayan konuşmacılara daha sonra BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Hatunoğlu tarafından Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin “Kır Çiçekleri Okusun Diye” sosyal sorumluluk projesine adına yapılan bağışın sertifikası hediye edildi.