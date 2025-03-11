Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Mevlana Kültür Merkezi’nde kurulan iftar sofrası, Ankara`da yaşayan Erzincan, Malatya, Elazığ ve Tuncelili vatandaşları bir araya getirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına geçmiş dönem Adalet Bakanı Seyfi Oktay, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, İYi Parti STK İlişkileri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Elif Loğoğlu, Çankaya Belediyesi Belde A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Koç, bölge derneklerinin yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KÖTÜ GÜNDE DE BERABER OLACAĞIZ

Programda katılımcılara seslenen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Bereket ayı mübarek Ramazan ayında Erzincan, Elazığ, Malatya ve Tuncelili hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan ayı paylaşmanın, bereketin ayıdır. Bizlerin yolu insanlık yoludur, davamız insanlık davasıdır. Tek bir hayalimiz var. Herkesin bir ve beraber olarak huzurla bir arada yaşadığı ve cumhuriyet değerlerine sadık, milletin birliğini, bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan bir Keçiören hayal ediyoruz. Keçiören Belediyesi olarak bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında olmaya, sizlerin derdiyle dertlenip sevincinizle sevinmeye devam edeceğiz. Sadece iyi günde değil, kötü günde de beraber olacağız. El ele vererek Keçiören'imizi geleceğe hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Güzel insanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum

Geçmiş dönem Adalet Bakanı Seyfi Oktay iftar programında yaptığı konuşmada, "Bu güzel akşamda buraya gelerek salonu adeta çiçek bahçesi haline dönüştüren güzel insanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.