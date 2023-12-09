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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle Tepebaşı Belediyesi Sütlüce Belde Evi’nde kadınlara yönelik hizmet tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2008 yılında faaliyete aldığı Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile bugüne kadar 39 bin kadına danışmanlık ve eğitim hizmeti verdi. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü çatısı altında çalışmalarını sürdüren Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, Eşitlik Birimi ve Aile Danışma Birimi, yerinde hizmet anlayışıyla çalışmalarını mahallelerde ve ilçelerde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle Sütlüce mahallesinde yaşayan kadınlara yönelik hizmet tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi Sütlüce Belde Evi’nde düzenlenen toplantıda Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, Eşitlik Birimi ve Aile Danışma Birimi’nin yaptığı çalışmalar, bireysel danışmanlık hizmetleri ve düzenlenen atölyeler hakkında kadınlara bilgiler verildi.

Toplantıda kadınlara hitap eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın ve Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zuhal Şen de kadınların her zaman destekçisi olduklarını vurgulayarak destek faaliyetlerine devam edeceklerini belirttiler. Etkinliğin sonunda kadınlardan gelen öneri ve talepler Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü yetkililerince not alındı.