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Dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, hem bu sponsorluğunu hem de Vodafone Sultanlar Ligi’nin 40. yılını özel bir geceyle kutladı.

Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen geceye Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel , Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Vakıfbank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan, Aras Bulut İynemli, Ece Sükan, Feryal Gülman, Çiğdem- Behzat Uygur, Bade İşçil, Deren Talu, Melisa Şenolsun gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının pek çok ünlü ismi katıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vodafone Sultanlar Ligi oyuncularının da katıldığı gecede ENBE Orkestrası sahne aldı.

Sevilen parçalarıyla dinleyicileri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaran ENBE Orkestrası büyük beğeni topladı.

Gecenin müziklerini ise DJ Mahmut Orhan yaptı.

Maraton, futbol ve espor gibi branşların ardından voleybola da destek vermeye başlayan Vodafone, Sultanlar Ligi İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu. Buna göre, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve tüm alt yaş grubu (U21, U19, U17) takımlarının kullandığı formaların göğsünde Vodafone logosu bulunuyor. Türkiye Voleybol Federasyonu’na bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi’nin yeni adı ise Vodafone Sultanlar Ligi oldu. Vodafone, Sultanlar Ligi logosunu da değiştirdi.

Vodafone’un kadın voleyboluna desteği 3 yıl süreceği kaydedildi.