Yağmur altında gerçekleşen ziyarette Hasan Dinçer, alış veriş yapan vatandaşlar ve Pazar esnafı ile sohbet etti, fikirlerini ve desteklerini istedi.

Hasan Dinçer; "Pazar yeri ziyaretlerinde hem vatandaşlar, hem de esnaf ile bir araya gelme şansımız oluyor. Bizim de projelerimizden olan kapalı pazar yerlerinin şu andaki hava şartlarında elzem olduğu anlaşılıyor. Bu konuda mutlaka çözüm üreteceğiz. Yaz mevsiminin ayrı, kış mevsiminin ayrı şartları oluyor. Ekonominin herkes için sıkıntı olduğunu pazar yerlerinde daha iyi anlıyoruz. Alış veriş yapan vatandaşlar pazar çantasını dolduramamaktan, satış yapan esnaf ise fiyatları yüksek bulan vatandaşların alışverişi daha az yapmasından dolayısıyla aldıkları malların elinde kalmasından şikayetçi. Biz göreve geldiğimizde esnafın sorunlarına çözüm bulmak için çalışacağız" dedi.

Pazar ziyaretinde bir esnaf ile Hasan Dinçer arasında geçen diyalog oldukça ilgi çekti. Pazarcı esnafı; "Güneşli havada esnafa gelenler var ya, hani onlar şu havada gelsin. Diğerleri güzel havalarda geliyor. Siz bu zor şartlarda geldiniz ya, benim ve arkadaşımın oyu sizin” dedi. Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Hasan Dinçer; "Biz her zaman ve her şartta halkımızın ve esnafımızın yanında olacağız. Daha mutlu bir Efeler için hep birlikte çalışacağız" dedi.