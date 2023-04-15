Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat direnişi sürüyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 321’inci gününde kararlılıkla devam ediyor. Kızı Gülcan’ın 2015 yılında HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Pınar Biçer, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Ramazan Bayramı’nda kızının da yanında olmasını dileyen Biçer, “2015 yılında evim Adana’dayken HDP’liler kızımı kandırıp PKK’ya teslim etti. Kızım eğer beni görüyorsan ses ver bana. Artık gel, devletimize teslim ol. Seni orada mağaraya atıp, ‘ya öl ya öldür’ diyorlar. Sen kız çocuğusun, kim senin saçını tarıyor. Bayram yaklaşıyor gel artık, saçlarını ben tarayayım. Ne olur gelin çifte bayram yaşayalım. PKK ve HDP bizim bayrağımızı asla indiremez. Çocuğumu onlardan alana kadar bir yere ayrılmayacağım” dedi.