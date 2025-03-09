İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World'de yayınlanacak "Surviving Assad" belgeselini duyurdu. Sayfasından Türkçe ve İngilizce paylaşımda bulunan Altun, belgeselin, Suriye'deki 13 yıllık savaşın vahşetini gözler önüne sereceğini kaydetti.ANKARA (İGFA)- Suriye’de 13 yıl süren savaşın milyonlarca insanın hayatını altüst ettiğini belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World'de yayınlanacak "Surviving Assad" belgesel serisi öncesinde paylaşımda bulundu. Söz konusu belgeselin yalnızca bir yapım değil, insanlık vicdanına bir çağrı, hakikatin karanlıkta kaybolmasına karşı bir duruş olduğunu belirten Altun, bu vahşetin 6 çarpıcı bölümle gözler önüne serileceğini söyledi.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1898720469605392646

"Bu belgesel, yalnızca bir yapım değil, insanlık vicdanına bir çağrı, hakikatin karanlıkta kaybolmasına karşı bir duruştur" diyen Fahrettin Altun, "Suriye’de çocuklar öldürüldü, aileler dağıtıldı, bir halk yok edilmek istendi. Ancak tarih, sessiz kalanları da kaydedecek. Türkiye olarak, mazlumların sesi olmaya, gazetecilikle hakikati gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. ‘Surviving Assad’, unutulmasın diye var; çünkü unutmak, insan olmaktan vazgeçmektir. Belgeselin ilk bölümü, bugün saat 19.30’da TRT World'da yayınlanacaktır" dedi.

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