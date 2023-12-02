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Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle kentimizde faaliyet gösteren engelli derneklerini makamında ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentimizde faaliyet gösteren engelli derneklerinin başkan ve yöneticilerini makamında misafir etti. Özel gereksinimli bireyler için hayata geçirdiği projelerle öncü olan Başkan Hürriyet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle gerçekleştirilecek etkinliklerle farkındalık yaratmayı arzu ettiklerini ifade etti. Dernek başkanları, gerçekleştirdikleri proje ve hizmetlerden dolayı Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.

YOĞUN KATILIM

Ziyarete Kocaeli Sessizler Derneği, Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler ve Aileleri Derneği, Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği, Kocaeli Engelsiz Yaşam Derneği, İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Dayanışma Derneği, Görme Engelliler ve Yardımlaşma Derneği, Tüm Engelleri Birleştirme Derneği, Marmara Depremzede ve Engelliler Derneği, Marmara Spina Bifida Tüm Engelli Aileler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği başkan ve yöneticileri katılım gösterdi.