Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara yeni bir halka eklendi. Azerbaycan Parlamentosu Sağlık Komisyonu Başkanı ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Ahliman Amiraslanov’un aralarında bulunduğu Azeri milletvekillerinden oluşan heyet İzmir’i ziyaret etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Azeri Parlamenterlere tam gün mihmandarlık etti. Uçak, iki ülke arasında 2022 yılında 3 milyar doları aşan dış ticaret hacimini 5 yıllık vadede 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Azerbaycan milletvekillerinden oluşan heyet İzmir’de ilk ziyaretini İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e yaptı. Heyet daha sonra Azerbaycan Türkleri Federasyonu, Bornova Yeşilova Ehlibeyt Camii, Ege Bölgesi Kars Iğdır Dernekleri Federasyonu ziyaretlerinde bulunurken iftar yemeği ile İzmir programları son buldu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyarette, Azerbaycan Heyeti’nde Azerbaycan Parlamentosu Sağlık Komisyonu Başkanı, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Ahliman Amiraslanov, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Milletvekilleri Anar İskenderov, Malahat İbrahimgizi, YAP Teftiş Komisyonu Üyesi Azer Badamov, YAP Binagadi İlçe Teşkilatı Başkanı Vüsar İsmayilov, Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak yer aldı.

Ziyarette konuşan Azerbaycan Parlamentosu Sağlık Komisyonu Başkanı, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Ahliman Amiraslanov Türkiye'nin 44 gün süren Azerbaycan-Ermenistan savaşının ilk gününden itibaren Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı. Amiraslanov, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk dakikalardan itibaren bize desteğini dile getirdi. Bu nedenle kardeş ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye halkına teşekkür ediyorum" dedi

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostane ilişkilerin dış ticaret rakamlarına da olumlu yansıdığını aktaran Hayrettin Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye’nin Azerbaycan’a ihracatı 2022 yılında yüzde 10’luk artışla 2 milyar 26 milyon dolardan 2 milyar 221 milyon dolara çıktı. Azerbaycan’dan yaptığımız ithalatta yüzde 11’lik artışla 751 milyon dolardan 836 milyon dolara ilerledi. İki ülke arasında dış ticaret hacmi ilk kez 3 milyar doları aştı. İki ülke arasında dostluk ve yakınlığın desteğiyle önümüzdeki 5 yıllık vadede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticaretimizin 5 milyar doları aşacağına inanıyorum. İki ülke ilişkilerinin daha da gelişmesi için İzmir’de güzel temaslarda bulunan Azerbaycanlı Parlamenterlere teşekkür ediyorum.”