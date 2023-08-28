Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iş birliğinde iki festivali içinde barındıracak GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’nde yapılacak etkinlikler esnafların ilgisini çekti.GAZİANTEP (İGFA) - Gazi şehrin güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla yapılan Gaziantep’in festivali GastroANTEP’e sayılı günler kala şehirde bulunan sektör esnaf için Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Toplantı Salonu’nda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma verdiği destekler, geçmiş festivallerin etkisi, planlanan etkinlikler, yürütülecek iş birliklerinin yanı sıra festivalde sektör temsilcileriyle yapılacak ortak çalışmalara değinildi.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINA ALINAN GASTROANTEP 8 GÜN SÜRECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile birleşen ve 16 – 24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’nde sektör temsilcilerine kapsamlı bir sunum yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalin amaçları, şehre kazandırdıkları ve uluslararası alanda öneminden bahsetti.

GASTRONOMİNİN KALBİ FESTİVALLE BİR KEZ DAHA GAZİANTEP’TE ATACAK

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl da gastronominin önde gelen isimleri Gaziantep’te buluşacak. Alanında uzmanlarının katılımıyla yapılacak paneller ve söyleşilerin yanı sıra ödüllü şefler yöresel lezzetleri kullanarak workshoplar düzenleyecek. Festival hem sokak lezzetlerini barındıracak hem de yöresel ürünlere stantlarla yer verecek.

Yapılacak etkinlikler, Gazi şehirlilerle Türkiye’nin ünlü şefleri, otel ve restoran profesyonelleri, gıda firmaları, gurmeler, tarım uzmanları ile yazarları bir araya getirecek.

GASTROANTEP SANAT ÇALIŞMALARINI DA İÇİNDE BARINDIRACAK

Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında bu yıl GastroANTEP konserlere, sergilere, tiyatro, film, opera ve bale gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında geleneksel el sanatları, foto maraton, dijital çalışmalar, gezici müze ve kütüphane etkinliklerine de yer verilecek.