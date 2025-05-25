Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Irak Cumhuriyeti Bağdat Belediyesi arasında, iki şehir arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve belediyecilik alanında deneyim paylaşımı amacıyla kapsamlı ortak çalışma başlattı.GAZİANTEP (İGFA) - Irak’ın başkenti Gaziantep’in kardeş şehri Bağdat’ta yürütülen temas ve toplantılar kapsamında heyetler ortak mutabakatı çerçevesinde bir araya geldi. Toplantıda kentsel dönüşümden altyapıya, çevre yönetiminden dijital belediyeciliğe kadar pek çok alanda ortak projeler hakkında görüş alışverişi ve bilgi aktarımı bulunurken heyetler arasında ticaret yönünde önemli adımlar atılması amaçlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığındaki ziyarette Türkiye Cumhuriyeti’nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi teknik ekibi de yer aldı.

Heyet, Bağdat Belediye Başkanı Ammar Musa Kadhim ile bir araya geldikten sonra Bağdat Valisi Abdulmutallip Alavli’ye de ziyarette bulundu.

ŞAHİN: BU BİR TECRÜBE PAYLAŞIMI

Bağdat Belediyesi ile yapılan ortak toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehirde yapılan proje ve çalışmalara değinerek şunları söyledi:

“Bizde ‘Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz’ derler. Hakikaten Bağdat çok özel bir şehir. Bir belediyeci gözüyle bakıyorum Bağdat’a. Buranın akıllı, yeşil, dirençli şehir olma konusunda bütün tecrübelerimizi sizinle paylaşmaya hazırız. Mezopotamya’nın kalbi, medeniyetin beşiği Bağdat ile kardeş olmak bizim için çok önemli.”

Konuşmasının ardından Başkan Fatma Şahin, Gastroantep ve Euro Prize ödülü töreni için Bağdat Belediye Başkanı ve heyetini davet etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan ise iki ülke arasında gelişen iş birliğine dikkat çekerek, “Bu kadar kıymetli bir kıymetli ekiple buraya geldiği için Başkan Şahin’e şükranlarımı sunuyorum. İki ülke arasında ilişkilerin olumlu anlamda ilerlediği bir dönemdeyiz. Gerekli adımlar atılıp, yerel belediyeler arası iş birliğinin daha öncesinde atılması önemlidir. Bugünde bu ziyaret gerçekleşiyor. Bu ziyaretin hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Bağdat Belediye Başkanı Ammar Musa Kadhim ise ortak çalışma konusunda açıklamalarda bulunurken verilen teknik destekler için teşekkür etti.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar da toplantıda yaptığı konuşmalarda heyetler arası iş birliğine dikkat çekerek ticaret konusunda yaşanan potansiyel ve fırsatlar aktarıldı.

Mutabakat kapsamında; ayrıca akıllı şehircilik uygulamaları, atık yönetimi, ulaşım planlaması, su ve kanalizasyon sistemleri, kültürel mirasın korunması, tarihi yapıların restorasyonu, park ve yeşil alan düzenlemeleri gibi belediyeciliğin birçok alanında iş birliği yapılması hedefleniyor. Ayrıca sosyal belediyecilik çalışmaları, kadın ve gençlik politikaları, engelli hizmetleri ve kent estetiği konularında ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.